Diciembre violento en Culiacán expone límites de la seguridad y exige mayor capacidad institucional: CESP

El cierre de 2025 dejó en Culiacán un diciembre marcado por hechos violentos que no han cesado y que podrían superar los registros de otros años, advirtió Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Calderón Quevedo sostuvo que, aunque los datos oficiales aún están por consolidarse, el contexto apunta a cifras elevadas de violencia, asociadas al conflicto entre dos facciones del crimen organizado que se arrastra desde septiembre de 2024.

“Ilustra un diciembre muy poco tranquilo, un diciembre, desafortunadamente, con acontecimientos violentos que no cesan. Posiblemente un diciembre comparado con otros diciembres con datos al cierre que está por completarse que nos comparta la propia autoridad que seguramente han de tener algunos datos que son muy altos comparados con los diciembres de otros años y que suponemos que se dan en el contexto del conflicto que ya va para el año y medio”, apuntó.

Este escenario ha tenido un impacto directo en la percepción de seguridad de la población, con especial afectación en la zona centro del estado, dijo.

El coordinador del CESP lamentó que algunas de las amenazas difundidas de manera anónima en redes sociales hayan sido dirigidas a centros escolares, lo que calificó como “doblemente lamentable”, al tratarse de espacios que deberían alimentar la esperanza de una convivencia más pacífica.

“De alguna manera terminen esas amenazas siendo tangibles y siendo reales, eso de alguna manera nos pega en la percepción y nos inhibe a quienes habitamos en Sinaloa, pero particularmente en la zona Centro, pero particularmente más en la capital del estado”, agregó.

“De alguna manera, esas amenazas giran a entornos escolares, eso es doblemente lamentable. Sin duda las comunidades escolares pues tienen una dosis, la educación es un factor que nos hace pensar en un Culiacán con mayor paz, nos alimenta la esperanza y que algunas instituciones educativas, centros educativos, sean públicas o privadas, estén en medio de estos acontecimientos pues nos plantea que de alguna manera la oscuridad, el mal, se está alimentando desde algún lugar y eso no nos ayuda en nada”.

Calderón Quevedo subrayó que la respuesta a estos hechos no debe limitarse a la presencia policial, sino incluir investigación especializada, sobre todo en materia de ciberdelitos.

En ese sentido, llamó a que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Sinaloa fortalezcan sus capacidades para rastrear el origen de las amenazas en el ciberespacio, identificar a los responsables y frenar la violencia digital.

“Como la fuente de algunas de estas amenazas proviene desde el ciberespacio, es importante que la Fiscalía tanto General de la República, la del País, como la local en Sinaloa, con sus capacidades en esa materia en el espacio cibernético, llegar con la raíz de estas amenazas y para, de alguna manera, sancionar, inhibir y detener esta violencia digital”.

Calderón Quevedo recordó que para avanzar hacia la paz y la armonía en 2026 se requieren instituciones de seguridad y justicia con mayores capacidades.

Destacó que el presupuesto estatal aprobado para ese año contempla un incremento del 18 por ciento en seguridad y justicia, aunque advirtió que “no hay dinero que alcance” frente a la magnitud del problema.

“Desde esta trinchera ciudadana que encabezamos, que representamos a que el 2026 nos traiga paz, nos traiga armonía, pero para eso siempre hemos sido muy puntuales, tenemos muy claro que ocupamos instituciones de seguridad y justicia en Sinaloa con mayores capacidades. De alguna manera se dio un pequeño asalto ahora con el presupuesto con la aprobación del presupuesto de Sinaloa para 2026 con alrededor del 18 por ciento más de presupuesto de seguridad y justicia comparado con el año inmediato anterior”.

El coordinador general del CESP planteó que, en un escenario posible, el despliegue de más elementos federales, combinados con fuerzas locales, para elevar la presencia de los efectivos en el estado.

Aun así, reconoció que ninguna cifra es suficiente por sí sola y que corresponde a las autoridades diseñar estrategias, mapas de calor y operativos focalizados, como los ya aplicados en la carretera Culiacán-Mazatlán y para reducir el robo de vehículos, que han mostrado resultados parciales.

Insistió en que el llamado del CESP es a no disminuir, sino incrementar el respaldo de las fuerzas federales como una estrategia de disuasión y contención, mientras la autoridad analiza cada caso y ajusta sus acciones conforme evoluciona la situación de seguridad en Sinaloa.

“El llamado que hacemos es justo a eso a que el cobijo, el apoyo de las fuerzas federales no disminuya, si no al contrario, como ha sucedido en las últimas semanas, que se incremente como una estrategia de disusión, como una estrategia de contención de esas amenazas y de que se cumple las mismas”, manifestó.