$!Diego, el niño de Angostura que brilla al tocar el acordeón

CULIACÁN._ Aunque su primer acercamiento con la música fue a través de la guitarra, fue el acordeón lo que verdaderamente desarrolló la pasión por la música en Diego Alejandro Salazar Castro, quien desde sus ocho años recibió de regalo por parte de su papá este instrumento musical del cual ya no ha podido despegarse.

La Evangelina fue la primera polka que escuchó porque su abuelo le hacía escuchar esa música y fue a partir de ahí que empezó a crecer el interés, y el amor por el sonido del acordeón. “Se me facilitó bastante empecé con una polka llamada, cómo se llama la Evangelina una muy bonita canción que él me enseñó la verdad, se me facilitó”, comenta.

“Yo estaba todo contento por mi primera canción y pues actualmente todavía la sigo tocando, hay gente que se me dificulta cantar cuando tocas un instrumento se le dificulta tener esa coordinación, pero yo sí puedo hacerlo”. Con apenas 11 años Diego, se adueña del escenario en sus presentaciones, dice que esa es una de las razones por la que le gusta tocar el acordeón, porque es un instrumento que por sí solo toma protagonismo en los grupos musicales. Desde una polka hasta la Boda del Huitlacoche pasan por el repertorio de Diego, que con su habilidad con el acordeón y su talento vocal impresiona a todo aquel que lo ve.

“La verdad el acordeón me hace sentir feliz y me hace sentir como una persona cómo se dice una persona... me encanta sentirme en un equipo importante que digan no podemos estar sin miedo, me encanta sentirme así me encanta sentirme que cuando toca el acordeón siento que una energía sea se apodera de mí y que quiero tocar más bien, aunque a veces me paso y me emociono mucho”, expresa. Diego recuerda que en su natal Angostura es donde su abuelo ponía música y él escuchaba todas las canciones con atención hasta que llegaba a aprenderlas, y luego las cantaba, y que fue así que su abuelo le dijo que tenía una buena voz y lo impulsó a seguir cantando. “Mi abuelo ponía música cada vez que nos íbamos al rancho en la camioneta, la ponía volumen y conforme el tiempo fue aprendiendo más las letra y mi abuelo me decía que cantaba muy bien que iba a ser cantante yo en ese momento estaba cara de que ¿qué significa ser cantante?”, dice.