$!Diez viviendas resultan dañadas por desbordamiento de arroyo El Piojo, en Culiacán

CULIACÁN._ Las intensa lluvia registrada la madrugada de este domingo en Culiacán provocó el desbordamiento del arroyo ‘El Piojo’, lo que dejó como saldo daños en al menos diez viviendas de la colonia Ignacio Allende.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil, las precipitaciones se acompañaron de tormenta eléctrica y fuertes rachas de viento, lo que ocasionó afectaciones principalmente por la entrada de agua a los hogares cercanos al cauce.

El titular de la paramunicipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, señaló que, pese a la magnitud del aguacero, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas que lamentar.