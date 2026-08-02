DIF Culiacán brinda apoyo funerario y acompañamiento a familia de hombre fallecido en la Plazuela Obregón

“Nosotros, en cuanto tenemos conocimiento de algún caso de este tipo, verificamos la información, lo canalizamos a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, que ellos son la entidad responsable de la atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado”, explicó.

El director de la paramunicipal, Cirilo Celis Acuña, informó que, una vez que tuvieron conocimiento del caso, personal de la institución acudió para atender a los familiares y dar seguimiento a la situación.

El Sistema DIF Culiacán brindó acompañamiento y apoyo a la familia del hombre que falleció el sábado 1 de agosto en la Plazuela Obregón, además de coordinarse con el DIF Sinaloa para cubrir los gastos funerarios.

El día de su deceso, el hombre fue identificado como Jesús Alberto, presuntamente originario de Badiraguato, quien habría llegado a Culiacán desde hace aproximadamente dos meses debido a que requería atención médica.

El funcionario precisó que hasta el momento no se ha confirmado si la víctima era una persona desplazada, como ha trascendido de manera extraoficial, por lo que esa condición continúa bajo investigación.

“En este caso, no se tiene claridad, se está investigando si la persona efectivamente estaba en condición de desplazamiento. Sin embargo, si eso informa la familia, tenemos que partir de ahí para brindar atención, independientemente de si es desplazado o no”.

Celis Acuña indicó que el DIF Culiacán mantuvo el acompañamiento a la familia desde que ocurrió el fallecimiento y hasta la intervención del Servicio Médico Forense.

“Lamentablemente el desenlace que tuvo esa persona fue su fallecimiento y, con toda la solidaridad y sensibilidad del mundo, todo el equipo del DIF Culiacán le brindó la atención; estuvo ahí acompañando el proceso hasta que llegó Semefo”, dijo.

Añadió que el organismo municipal trabaja de manera coordinada con el DIF Sinaloa para solventar los gastos derivados del servicio funerario y continuar brindando apoyo a los familiares.

“Nos coordinamos con el DIF Sinaloa para el tema de los gastos funerarios; todo lo que se tenga que pagar ya se va a cubrir por parte de las dos instituciones y darle el acompañamiento a la familia en todo lo que necesite”, expresó.