$!DIF Culiacán impulsa salud mental de su personal

El DIF Culiacán fortaleció el bienestar emocional de sus psicólogos con una jornada de integración. Esto ocurrió el 13 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, promoviendo escucha y acompañamiento profesional.

El Sistema DIF Bienestar Culiacán realizó esta actividad para promover una cultura de escucha, comprensión y acompañamiento entre su personal. La jornada se llevó a cabo bajo el lema “Conectar para integrar: Haz match con tu salud mental”.

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Esta fecha, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, busca concientizar sobre el bienestar psicológico, reducir el estigma y promover el acceso a servicios de apoyo.