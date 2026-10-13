$!DIF Culiacán impulsa salud mental de su personal

El DIF Culiacán fortaleció el bienestar emocional de sus psicólogos con una jornada de integración. Esto ocurrió el 13 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, promoviendo escucha y acompañamiento profesional.
El Sistema DIF Bienestar Culiacán realizó esta actividad para promover una cultura de escucha, comprensión y acompañamiento entre su personal. La jornada se llevó a cabo bajo el lema “Conectar para integrar: Haz match con tu salud mental”.
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Esta fecha, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, busca concientizar sobre el bienestar psicológico, reducir el estigma y promover el acceso a servicios de apoyo.
La Licenciada Delfina Ibarra Sánchez, quien impartió la actividad, abordó aspectos clave sobre la importancia de la salud mental, su significado y los pilares que la sustentan, según explicó durante la jornada. A través de testimonios y reflexiones, los participantes reconocieron el valor del cuidado emocional en la vida cotidiana y profesional.
Se llevaron a cabo diversas dinámicas grupales para fortalecer la comunicación, confianza, colaboración y el trabajo en equipo. Los ejercicios pusieron a prueba la coordinación de los participantes.
Entre las actividades, los psicólogos realizaron ejercicios siguiendo indicaciones con un globo. También hicieron dinámicas por equipos, coordinando movimientos y brincando según la posición de zapatos en el espacio.
Con estas iniciativas, el DIF Bienestar Culiacán refrenda su compromiso con la promoción de la salud mental y el bienestar integral de su personal. Reconoce el cuidado emocional y el fortalecimiento de vínculos como acciones esenciales.
Estas actividades buscan fomentar la empatía, la escucha y el acompañamiento. Contribuyen a fortalecer las relaciones personales y la atención que se brinda diariamente a las familias de Culiacán, informó la institución.