$!DIF Culiacán lleva ‘Somos Inclusión’ a estudiantes de la UAS

El DIF Bienestar Culiacán llevó este jueves el programa “Somos Inclusión” a estudiantes de la Unidad Académica Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde realizaron una exhibición de basquetbol adaptado en silla de ruedas.

La actividad buscó acercar a los jóvenes a las experiencias de las personas con discapacidad y promover la inclusión a través del deporte.

Durante el encuentro, la Presidente Municipal provisional Ana Miriam Ramos Villarreal señaló que generar oportunidades de participación es parte de las acciones necesarias para avanzar hacia una ciudad más incluyente.