$!DIF Culiacán lleva ‘Somos Inclusión’ a estudiantes de la UAS

El DIF Bienestar Culiacán llevó este jueves el programa “Somos Inclusión” a estudiantes de la Unidad Académica Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde realizaron una exhibición de basquetbol adaptado en silla de ruedas.
La actividad buscó acercar a los jóvenes a las experiencias de las personas con discapacidad y promover la inclusión a través del deporte.
Durante el encuentro, la Presidente Municipal provisional Ana Miriam Ramos Villarreal señaló que generar oportunidades de participación es parte de las acciones necesarias para avanzar hacia una ciudad más incluyente.
“Hoy, esta exhibición de basquetbol adaptado nos demuestra que cuando hay oportunidades, el talento no tiene límites”, expresó.
Ramos Villarreal señaló que hablar de inclusión implica también promover el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
“En Culiacán hemos dado pasos importantes para ser una ciudad cada vez más incluyente”, indicó.
De acuerdo con la Alcaldesa, el programa “Somos Inclusión” ha llegado hasta ahora a nueve planteles educativos de Culiacán, con actividades encaminadas a generar conciencia entre estudiantes.
En la jornada participaron integrantes del Instituto del Deporte Adaptado y del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, quienes disputaron el juego de exhibición frente a los alumnos y docentes del plantel.
Sofía Angulo Olivas, directora de Bienestar Universitario de la UAS, destacó que este tipo de actividades permiten a los estudiantes tener un acercamiento directo con el deporte adaptado y generar mayor empatía hacia las personas con discapacidad.