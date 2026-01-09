$!DIF Culiacán reactiva el programa Alajibua; reparte alimento y apoyos en el Hospital Pediátrico

CULIACÁN._ Con el compromiso de mitigar el desgaste físico, emocional y económico que padecen las familias de pacientes internados, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar Culiacán instaló este viernes el primer comedor comunitario Alajibua del año, en las inmediaciones del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Este programa se desplaza cada semana a distintos hospitales del municipio con el fin de brindar acompañamiento y una mano amiga a quienes atraviesan por momentos críticos. Alajibua es una palabra de origen mayo-yoreme que significa “Vamos a comer”.

Durante la jornada, la institución distribuyó de manera gratuita más de 150 platos de comida caliente a las personas que aguardan a las afueras del nosocomio. El menú, se destaca en comunicado, fue elaborado con calidad para ofrecer un momento de alivio, y consistió en machaca con verdura, frijoles, queso y tortillas, acompañados por aguas frescas de jamaica y natural.