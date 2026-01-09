$!DIF Culiacán reactiva el programa Alajibua; reparte alimento y apoyos en el Hospital Pediátrico

CULIACÁN._ Con el compromiso de mitigar el desgaste físico, emocional y económico que padecen las familias de pacientes internados, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar Culiacán instaló este viernes el primer comedor comunitario Alajibua del año, en las inmediaciones del Hospital Pediátrico de Sinaloa.
Este programa se desplaza cada semana a distintos hospitales del municipio con el fin de brindar acompañamiento y una mano amiga a quienes atraviesan por momentos críticos. Alajibua es una palabra de origen mayo-yoreme que significa “Vamos a comer”.
Durante la jornada, la institución distribuyó de manera gratuita más de 150 platos de comida caliente a las personas que aguardan a las afueras del nosocomio.
El menú, se destaca en comunicado, fue elaborado con calidad para ofrecer un momento de alivio, y consistió en machaca con verdura, frijoles, queso y tortillas, acompañados por aguas frescas de jamaica y natural.
La presidenta del DIF Bienestar Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, acudió personalmente para realizar la entrega de los alimentos y dialogar con los beneficiarios para conocer sus necesidades.
Como resultado de este acercamiento, se gestionó la adquisición de medicamentos, la entrega de cobijas y colchonetas, así como el apoyo para una transfusión de sangre destinada a un menor de edad.
Dentro de las acciones de asistencia social, se hizo un llamado urgente a la ciudadanía para sumarse de manera solidaria mediante la donación de sangre tipo B positivo.
Las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al número 687 180 64 42 con Yajaira Pérez Cárdenas, madre del menor que requiere la donación.