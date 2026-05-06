DIF Culiacán se queda sin presidenta tras licencia de Alcalde Gámez; operará sin relevo: Alcaldesa

Luego de la licencia solicitada por el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil tras señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, el Sistema DIF Municipal de Culiacán se quedó sin presidenta, al retirarse también de sus funciones su esposa, Irma Nydia Gasca Aldama.

La Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, explicó que, al tratarse de un cargo honorífico ligado a la figura del Presidente Municipal, no se contempla nombrar a una nueva titular al frente del DIF durante este periodo.

“La ingeniera (Irma Nydia), igual que el Presidente va a estar, lo que dure su licencia, retirada de lo que es el DIF Bienestar Municipal”, aseguró.

En ese sentido, precisó que la operatividad del organismo no se verá afectada, ya que continuará bajo la conducción del director general, Cirilo Celis Acuña, quien mantiene las funciones administrativas y de ejecución de programas.

“(El DIF) a la cabeza también tiene a Cirilo, que es el director general de DIF, entonces todo lo que se venía desempeñando, igual que el resto del Ayuntamiento, pues seguirá con sus labores”.

Ramos Villarreal subrayó que esta situación no implica cambios adicionales dentro del Ayuntamiento, donde, dijo, todas las áreas siguen trabajando con normalidad.