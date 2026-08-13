$!DIF Culiacán y ASCIS fortalecen apoyo a personas con discapacidad visual

El Sistema DIF Bienestar Culiacán y la Asociación de Ciegos Sinaloa firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la atención y apoyo a personas ciegas y con debilidad visual en el municipio.

La intención es que quienes viven con alguna discapacidad visual tengan acceso a herramientas que les permitan desenvolverse con mayor independencia, además de conocer y ejercer sus derechos.

A través de este acuerdo se trabajará en actividades de rehabilitación, orientación y movilidad, desplazamiento, aprendizaje del sistema Braille y capacitación en cómputo básico.

También se realizarán campañas de concientización para promover una mayor inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad visual.

El director general del DIF Bienestar Culiacán, Cirilo Celis Acuña, explicó que esta colaboración permitirá canalizar a ASCIS a las personas que sean detectadas con ceguera o debilidad visual y que requieran algún tipo de atención especializada.

El DIF también facilitará sus instalaciones, mobiliario y apoyo logístico para que ASCIS pueda realizar talleres, capacitaciones y campañas de sensibilización.