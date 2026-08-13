$!DIF Culiacán y ASCIS fortalecen apoyo a personas con discapacidad visual

El Sistema DIF Bienestar Culiacán y la Asociación de Ciegos Sinaloa firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la atención y apoyo a personas ciegas y con debilidad visual en el municipio.
La intención es que quienes viven con alguna discapacidad visual tengan acceso a herramientas que les permitan desenvolverse con mayor independencia, además de conocer y ejercer sus derechos.
A través de este acuerdo se trabajará en actividades de rehabilitación, orientación y movilidad, desplazamiento, aprendizaje del sistema Braille y capacitación en cómputo básico.
También se realizarán campañas de concientización para promover una mayor inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad visual.
El director general del DIF Bienestar Culiacán, Cirilo Celis Acuña, explicó que esta colaboración permitirá canalizar a ASCIS a las personas que sean detectadas con ceguera o debilidad visual y que requieran algún tipo de atención especializada.
El DIF también facilitará sus instalaciones, mobiliario y apoyo logístico para que ASCIS pueda realizar talleres, capacitaciones y campañas de sensibilización.
Además, se buscará acercar a las personas con discapacidad visual y sus familias información sobre temas como salud, vivienda y otros servicios que puedan ayudarles a mejorar sus condiciones de vida.
Por su parte, ASCIS ofrecerá asesorías en rehabilitación básica, orientación y movilidad, así como capacitación en Braille y cómputo, herramientas que pueden hacer una diferencia importante en la vida diaria de quienes tienen discapacidad visual.
El presidente de ASCIS, Manuel Valdez Valenzuela, agradeció la disposición del DIF para continuar trabajando de manera conjunta y destacó que este tipo de apoyos eran esperados desde hace tiempo por la comunidad.
Con este convenio, ambas instituciones buscan ampliar las acciones que ya han realizado juntas y acercar más servicios y herramientas a las personas ciegas y con debilidad visual en Culiacán, con la intención de que puedan desenvolverse con mayor autonomía y tengan más oportunidades de participar en la sociedad.