$!DIF Culiacán y Renapo garantizan derecho a la identidad con jornada gratuita en la colonia CNOP

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y acercar los servicios esenciales a los sectores más vulnerables, el DIF Bienestar Culiacán, en coordinación con el Registro Nacional de Población, encabezó una jornada de Registro Civil en la colonia CNOP. Durante la actividad, se atendió una demanda ciudadana, logrando concretar un total de 441 trámites de manera gratuita. La jornada permitió a decenas de familias regularizar su documentación oficial sin tener que trasladarse a las oficinas centrales o realizar gastos extraordinarios.







Entre los trámites más solicitados por los vecinos del sector destacaron 29 registros de nacimiento, 10 matrimonios y 28 aclaraciones de actas. Además de estos servicios, se facilitó la expedición de actas de divorcio, defunción, registros de concubinato y actas a través del Sistema Integral de Impresión de Actas para personas originarias de otras entidades del País. Desde DIF Bienestar Culiacán se enfatizó que estas acciones no son solo trámites administrativos, sino una estrategia para fortalecer el acceso a la identidad como un derecho humano fundamental.





