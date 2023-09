En la procuraduría de los sistemas DIF municipales y estatal, así como en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial se debe priorizar la capacitación para abordar los casos con perspectiva de género, declaró la Secretaria de las Mujeres estatal María Teresa Guerra Ochoa.

La perspectiva de género debe ser aplicada en todos los casos, y también aquellos que involucren temas familiares en el que se vean involucrados hijos, hijas y madres.

“En este tema de la custodia que la mayoría pone y lo que reclaman es la falta de perspectiva de género, hablamos de Fiscalía y otras procuradurías que no tuviesen esta perspectiva de género. Es algo que todavía tenemos que fortalecer, en algunas ocasiones se presenta el revictimizar a algunas mujeres, culpabilizarlas, creo que ese es un tema de sociedad”, expuso Guerra Ochoa.

El pasado fin de semana el colectivo No se Metan con Nuestras Hijas expuso casos específicos en el que dos madres jóvenes se han visto afectadas presuntamente por omisiones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría del DIF Sinaloa.

Las afectadas declararon ante medios de comunicación que sus hijos fueron sustraídos por familiares, en uno de los casos es el padre de la menor quién tiene la custodia a pesar de que la madre lo denunció ante la Fiscalía por violencia.

“Cuando hay este tipo de problemáticas muchas veces se culpan a las mujeres, de que si los desatendió, que no estuvo presente, que no ejerció las labores de cuidados, creo que en ese sentido tenemos que cambiar el discurso”, llamó Guerra Ochoa.

“Hay todavía un trabajo que reforzar”.

Los casos

Patricia y Dinora, madres jóvenes que enfrentan conflictos familiares, su esposo y su madre respectivamente les quitaron a sus hijos sin seguir el debido proceso, denunciaron.

Dinora explicó que su madre ingresó a su domicilio cuando no estaba en casa, tomó a tres de sus cuatro hijos, y en el DIF le proporcionaron la custodia temporal.

“Los argumentos que dio en Fiscalía, en la Procuraduría, el DIF, que es violencia, que no le doy alimentos, que no los cuido, que los golpeo, cosa que es totalmente mentira; que tal vez hasta me drogo y que soy alcohólica”, comentó la afectada.

“Jamás fui notificada en mi domicilio ni nada, ella hizo una sustracción, se fue al DIF y ahí fue donde DIF le dio la custodia temporal de los niños”.

En el caso de Patricia se presenta violencia vicaria. Antes de que su esposo le negara la custodia de su hija presentó una denuncia por violencia, sin embargo acusó que las autoridades del DIF Sinaloa, el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado no han reaccionado al caso.

Otro caso con características similares fue expuesto a medios de comunicación en el mes de mayo: en marzo de 2022, en Australia, Ana Lucía de 3 años fue sustraída del País de manera ilegal por su propio padre, quien sin el consentimiento de la madre la trajo a vivir a Sinaloa.

En un primer momento, el padre de Ana Lucía, Juan Martín Cevallos, permitía que la menor se comunicara con su madre Mariana Guadalupe Torres. Cuando no fue posible localizar al padre y a la menor, Mariana acudió a instancias estatales, pero en DIF Sinaloa se habría defendido al captor.

“Faviola Biridiana (Cárdenas Quiñónez, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Sinaloa) sin conocer el caso y nada lo que hizo lo primero que escribió es que una carta de apoyo a mi esposo diciendo que lo discriminaron por ser hombre, que él nada más se había ido Australia de turista y pues prácticamente que lo estuvo defendiendo sin conocer el caso”, denunció Mariana Guadalupe Torres.

“Yo hice un reporte al DIF nacional y ya pues continuó el caso, y pues hasta el momento mi preocupación principal es querer dejar claro que la víctima no soy yo, aquí la víctima es mi hija, mi hija tiene 3 años”.