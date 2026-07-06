DIF Sinaloa abre centro de acopio para apoyar a familias afectadas por sismo en Venezuela

El Sistema DIF Sinaloa puso en marcha un centro de acopio para reunir ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el reciente sismo registrado en Venezuela, el pasado 24 de junio, e hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse con donaciones.

A través del Departamento de Voluntariado y bajo el lema “Nuestros hermanos venezolanos ¡nos necesitan!”, el organismo convocó a la población, empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y sectores productivos a participar en esta campaña solidaria.

Detallaron que las donaciones se recibirán a partir de este lunes 6 de julio, en las oficinas generales de DIF Sinaloa, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Entre los artículos que podrán entregarse se encuentran agua embotellada, alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de primeros auxilios, pañales, toallas sanitarias, toallitas húmedas, productos de higiene personal, artículos de limpieza, guantes, así como cajas y bolsas negras.

El organismo destacó que cada aportación contribuirá a llevar apoyo y esperanza a las familias que enfrentan la emergencia provocada por el sismo, por lo que llamó a la sociedad sinaloense a sumarse a esta iniciativa humanitaria.

DIF Sinaloa afirmó que la participación de la ciudadanía permitirá hacer llegar la ayuda a las personas damnificadas en Venezuela.