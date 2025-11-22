DIF Sinaloa alista caravanas y apoyos por la temporada invernal

CULIACÁN._ El DIF Sinaloa ya tiene estructurado y preparado el plan de atención para la temporada invernal y las festividades navideñas, confirmó su presidenta, Eneyda Rocha Ruiz.

La estrategia combina el espíritu festivo de las caravanas navideñas con la distribución de apoyos esenciales para mitigar los efectos del frío en las comunidades más vulnerables, dijo.

La presidenta del DIF anunció este sábado que las caravanas navideñas darán inicio formalmente el 1 de diciembre.

Estas tienen como objetivo recorrer todo Sinaloa visitando las comunidades en los 20 municipios; además, Rocha Ruiz explicó que este esfuerzo responde al compromiso de atender a los infantes con recorridos y el DIF distribuye juguetes y comida por el estado.

El plan de atención a las bajas temperaturas comenzará recorriendo de norte a sur referente a que la época de frío suele presentarse con antelación en el norte de la entidad y se empezará con Choix el 1 de diciembre.

En el marco de las caravanas y las brigadas semanales que realiza el DIF, las cuales se llevan a cabo todos los jueves, está la programada en la colonia Toledo de las 09:00 a las 14:00 horas para apoyar a las personas.

Entre los artículos que se entregan a las familias, especialmente a personas adultas mayores o con alguna discapacidad, son colchonetas, cobijas, alimentos y estufas.

Rocha Ruiz detalló que el DIF se esfuerza por entrar en la zona serrana.

“Entramos lo más que podemos a la zona serrana y hay veces que si nosotros no alcanzamos a llegar, a través del Municipio hacemos que lleguen”, dijo.

La presidenta del DIF Sinaloa enfatizó en que la institución siempre está abierta para recibir donativos y no es necesario abrir una convocatoria específica e invitó a la ciudadanía a donar artículos esenciales como juguetes, ropa, calzado y medicamento que no esté caducado y no será utilizado por la familia donante.

“Lo pueden hacer llegar porque nosotros todos los jueves que salimos entregamos, atendemos y también damos medicamento de acuerdo. Tenemos, pero siempre es bueno tener más”, señaló.