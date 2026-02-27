DIF Sinaloa apoya más de 900 mil ciudadanos: Eneyda Rocha en su tercer informe de actividades

Bajo la premisa de que la asistencia social en el estado se ha transformado en un modelo de bienestar integral y atención directa, Eneyda Rocha Ruiz presentó su Tercer Informe de Actividades al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa y durante el ejercicio 2025, la institución logró una cobertura sin precedentes al atender a 901 mil 095 personas en los 20 municipios de la entidad.

En en comunicado se indicó que Rocha Ruiz destacó que su gestión se ha cimentado en cuatro ejes estratégicos que son Humanizar, Cercanía, Justicia Social y Transformar, buscando siempre dignificar la vida de las familias sinaloenses más vulnerables.

“Para el gobierno humanista son fundamentales el bienestar de las y los sinaloenses la inclusión y la justicia social, estas características se han traducido en cariño y compromiso de la familia DIF por quienes requieren de cuidados y por los grupos de atención prioritaria. Por ello trabajamos por nuestra gente y para nuestra gente que deposita su confianza en nosotros, la gran familia DIF, la integramos quienes trabajamos aquí, cada persona que acude a nosotros y a nosotras y a quienes visitamos en sus hogares y en sus comunidades y hoy son ellas, ellos, niñas, niños, mujeres, hombres, adultos mayores, quienes nos van a compartir su experiencia el día a día de estar en DIF Sinaloa”

Uno de los pilares más robustos presentados fue el fortalecimiento de la infraestructura social, a lo que Eneyda Rocha detalló el reequipamiento de 52 Espacios de Alimentación y la operación de 60 aulas cocina, complementados con 108 huertos para fomentar la autosuficiencia alimentaria.

En el ámbito escolar, se distribuyeron 11 millones 900 mil desayunos, logrando que 101 planteles migraran a la modalidad de desayunos calientes.

En materia de salud visual, el programa “Una Mirada con Bienestar” entregó 14 mil lentes a estudiantes y más de 17 mil 206 a adultos mayores, además de realizar 857 cirugías de cataratas, pterigión y estrabismo.

El informe subrayó que el DIF Sinaloa salió a las calles a través de 108 Brigadas del Bienestar, las cuales entregaron más de 444 mil apoyos directos.

Asimismo, ante las dificultades climáticas, el Aquatón logró distribuir un millón 200 mil litros de agua en 474 localidades afectadas por la sequía.

Un logro histórico mencionado fue el desempeño de la Red Estatal de Rehabilitación, que brindó un millón 296 mil 592 de sesiones de terapia.

En cuanto al apoyo oncológico, el programa “Recuperando Sonrisas” benefició a 159 mujeres con el programa y 124 pelucas oncológicas, devolviéndoles no solo su imagen física, sino su seguridad personal.

El Centro de Autismo de Sinaloa atendió a 2 mil 907 niñas, niños y adolescentes, ofreciendo más de 34 mil servicios especializados e inaugurando un nuevo gimnasio sensorial.

En el rubro de certeza jurídica y familia, se restituyó el derecho a la identidad a 17 mil 546 personas y se consolidaron 95 procesos de adopción, además, se destacó el apoyo a comunidades indígenas como La Playa, donde familias ahora cuentan con viviendas dignas mediante el programa Pie de Casa, el cual ha beneficiado a 294 familias en el estado desde 2022.

La gestión de Rocha Ruiz apostó por el conocimiento y la sensibilización con la publicación del libro Autismo, además, mediante la alianza Abisame, se capacitó a 778 docentes en salud mental, asegurando que el bienestar emocional sea una prioridad en el entorno escolar.

Más allá de las cifras, el informe rescató testimonios de vida que reflejan el impacto de estas políticas y desde la resiliencia de Suria, sobreviviente de cáncer; el talento de Víctor Manuel, un adulto mayor que cumplió su sueño de aprender canto en un Centro de Desarrollo Integral; hasta los avances en autonomía del pequeño Isaac en el CAS.

Con este balance, Rocha Ruiz reafirmó el compromiso de continuar una gestión humana y cercana, alineada con la visión de justicia social del Gobernador, asegurando que el DIF seguirá siendo el corazón que late por quienes más lo necesitan en Sinaloa.