“Ahora tenemos tres. Lo que sí es que es todo un protocolo, no se puede llegar y llevarlos así nomás, se tiene que hacer una evaluación, tienen que aceptar y después pasarlos al Hospital Psiquiátrico”, explicó.

Las personas pueden llegar a estar en situación de calle por diversos motivos, y es el mismo fenómeno en hombres y mujeres, comentó Rocha Ruiz.

“Muchos son adictos, muchos salen de sus casas. Hay mucha gente que no es de aquí, que no es de Sinaloa, que no es de Culiacán; gente que se va viniendo de otros lugares y viene y cae aquí”, abundó.

La ciudadanía puede reportar a personas que estén en situación de calle para que el DIF inicie el proceso de traslado, ya que no pueden solamente tomarlos y llevarlos a algún centro.

“Igual que con los niños, tenemos que hacer un protocolo para poderlos resguardar nosotros”, subrayó.

Los reportes pueden realizarlos al sistema de emergencia 911, o a los teléfonos 667 7131109 y 667 713 2323 que corresponden a las oficinas del DIF Sinaloa.