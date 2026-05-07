DIF Sinaloa invita a sumarse al AQUATÓN 2026: donar agua es donar esperanza

Culiacán, Sinaloa, a 07 de mayo de 2026.- Por quinto año consecutivo, el Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, y el Sistema DIF Sinaloa, presidido por la Dra. Eneyda Rocha Ruiz, convocan a la ciudadanía a sumarse al AQUATÓN 2026, una gran jornada solidaria que busca recolectar agua embotellada y brindar apoyo directo a las familias de comunidades afectadas por la sequía en todo el estado.

Con el lema “Yo me sumo donando agua en el Aquatón”, esta iniciativa reafirma el compromiso social y humanitario de las y los sinaloenses, quienes año con año han demostrado su solidaridad con miles de familias que enfrentan dificultades por la falta de agua, lo que ha generado sequía.

La invitación es para este próximo jueves 21 de mayo, en la explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán, donde desde las 6:00 de la mañana se estarán recibiendo donaciones de agua embotellada para consumo humano en cualquier presentación. Además, la ciudadanía podrá sumarse desde los 20 Sistemas DIF Municipales, así como en los centros de acopio ubicados en el CRII Mazatlán y CRII Los Mochis. Es importante informar que también se puede donar en efectivo con depósitos en el Banco BBVA en la cuenta a nombre del Sistema DIF Sinaloa; la aportación es 100% deducible de impuestos, facilitando así la participación en todos los municipios del estado.

Gracias a la generosidad de las y los sinaloenses, el AQUATÓN ha logrado un crecimiento histórico en cada edición. Así lo destacó la Dra. Eneyda Rocha: en 2022 se recolectaron 479 mil 176 litros de agua; en 2023 la cifra aumentó a 612 mil 832 litros; para 2024 se alcanzaron 828 mil 290 litros y en 2025 se logró una cifra récord de 1 millón 150 mil 668 litros de agua, reflejo de la unión y empatía de la sociedad sinaloense.

Para brindar mayor comodidad a quienes deseen participar, DIF Sinaloa habilitará nuevamente un sistema Drive Thru desde las 6:00 de la mañana, con acceso por la Avenida de los Insurgentes, donde las personas podrán entregar su donativo sin necesidad de bajar de su vehículo.

DIF Sinaloa continúa fortaleciendo la cultura de la solidaridad y el apoyo comunitario, para continuar llevando bienestar a quienes más lo necesitan, principalmente en esta temporada de sequía.