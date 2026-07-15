DIF Sinaloa mantiene abierto centro de acopio para apoyar a familias afectadas por sismo en Venezuela

El Sistema DIF Sinaloa informó que continuará recibiendo donaciones hasta el próximo 17 de julio para apoyar a las familias afectadas por el sismo registrado recientemente en Venezuela, mediante el centro de acopio instalado en sus oficinas centrales y en los 20 Sistemas DIF Municipales.

La dependencia señaló que la respuesta de la ciudadanía, empresas, instituciones educativas, organismos de la sociedad civil y dependencias gubernamentales ha permitido reunir ayuda humanitaria que será enviada a las personas damnificadas por el desastre natural.

Durante la jornada de acopio se han recibido alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal, artículos de limpieza, ropa y calzado en buen estado, pañales y otros insumos de primera necesidad.

El personal de DIF Sinaloa se encarga de la recepción, clasificación y resguardo de los apoyos antes de integrarlos al cargamento humanitario que será enviado a Venezuela.

La institución hizo un llamado a la población para continuar participando en esta campaña solidaria antes del cierre del centro de acopio, previsto para el viernes 17 de julio, con el objetivo de incrementar la ayuda destinada a las familias que enfrentan las consecuencias del sismo.

DIF Sinaloa reiteró su compromiso con las acciones de asistencia humanitaria e invitó a las y los sinaloenses a sumarse a esta iniciativa mediante la donación de artículos de primera necesidad.