DIF Sinaloa ofrece servicios funerarios las 24 horas con atención permanente y costos accesibles

Con el objetivo de brindar apoyo a las familias en momentos de duelo, el Sistema DIF Sinaloa mantiene en operación su servicio de funeraria con atención permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, ofreciendo opciones accesibles y acompañamiento durante el proceso de despedida de un ser querido.

De acuerdo con el organismo estatal, este servicio forma parte de la política de asistencia social impulsada por la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, para brindar atención digna, respetuosa y oportuna a quienes enfrentan la pérdida de un familiar.

El DIF informó que el personal de los Servicios Funerarios permanece disponible de manera ininterrumpida para atender las solicitudes de la población, tanto de día como de noche, con el propósito de responder de forma inmediata cuando se requiera.

Entre los apoyos que ofrece este servicio se encuentran la velación en capilla o en domicilio, traslados dentro del estado y a nivel nacional, servicio de cremación, así como orientación y acompañamiento a las familias durante todos los trámites relacionados con el proceso funerario.

Además, el organismo destacó que los costos de los servicios se mantienen accesibles con la finalidad de contribuir a la economía de las familias sinaloenses en un momento de alta carga emocional y económica.

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de los Servicios Funerarios del DIF Sinaloa, ubicadas en la colonia Vicente Lombardo Toledano, en Culiacán, o solicitar atención inmediata a través del teléfono (667) 753 3942, el cual permanece disponible las 24 horas del día.