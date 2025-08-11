DIF Sinaloa registra adopción 18 niñas y niños durante julio

CULIACÁN._ Durante los primeros días de julio, el DIF Sinaloa llevó a cabo una sesión de adopción en la que 18 niñas y niños encontraron un nuevo hogar, informó Eneyda Rocha Ruiz, titular del organismo.

La funcionaria estatal explicó que en la Casa Comunal, espacio que puede resguardar hasta 50 menores, se atienden a niños y adolescentes que enfrentan diferentes circunstancias, desde problemas de salud hasta discapacidades.

Sin embargo, no todos los menores que llegan a la institución están disponibles para adopción, ya que primero se busca reintegrarlos con sus familias de origen cuando es posible.

“Ahora en los primeros días de julio tuvimos una sesión de adopción y se dieron en adopción alrededor de 18 o 19 niñas y niños.

“(También) adolescentes, ha habido niños que tienen temas de discapacidad, sin ningún tema los papás y mamás desean dar amor y ellos están capacitados, preparados para recibirlos”, señaló la titular del DIF.

Respecto al proceso de adopción, indicó que las familias interesadas deben pasar por capacitación, entrenamiento y acompañamiento psicológico y médico.

Asimismo, indicó, la convivencia entre el menor y la familia adoptiva se supervisa cuidadosamente, especialmente en el caso de niños mayores, para asegurar un apego sano y una adaptación gradual.

Tras la adopción, aseguró, continúa la supervisión de la familia por parte del organismo de hasta dos o tres años.

“Primero tienen que empezar a hacer convivencia dependiendo de la edad, cuando son menores de un año no necesariamente existe tanta convivencia o bien, el niño no puede decir: sí con él o con ella no me voy; sin embargo, el apego se va generando solo y cuando se hace el proceso de adaptación se supervisa a las familias por, no sé si son dos o tres años”, mencionó.