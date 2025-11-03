DIF Sinaloa trabaja para enviar a menores rescatados en embarcación a Chiapas, su lugar de origen

Desde DIF Sinaloa se trabaja para enviar a los menores de edad rescatados en una embarcación en Topolobampo a sus lugar de origen, informó Faviola Biridiana Cárdenas Quiñones, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Sinaloa.

La funcionaria expuso que se localizaron 28 personas abordo de la embarcación, 5 de ellas eran mayores de edad que ya fueron liberadas.

“Nosotros inmediatamente que tuvimos conocimiento entablamos comunicación con el procurador de Chiapas para nosotros ir adelantando el trabajo y poder nosotros hacer la derivación lo más pronto posible”, mencionó.

“Una vez que se hicieron las investigaciones, fueron 23 adolescentes, las demás personas eran personas mayores de edad, que la Fiscalía las liberó. Nosotros asumimos el primero de noviembre a las 9 de la noche la representación, su servidora de los 23 adolescentes del sexo masculino”.

La semana pasada fue localizada una embarcación en Topolobampo con 28 personas abordo que fue interceptada por autoridades de seguridad.

Adelantó que los menores de edad se encuentran en buen estado de salud.

El hallazgo de los jóvenes ha sido comentado por autoridades como una posible situación de trata de personas en su modalidad laboral, sin embargo esta versión no ha sido respaldada por autoridades que se encuentran investigando el tema.