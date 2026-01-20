DIF Sinaloa y SIPINNA piden garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes durante los carnavales

En el marco de la próxima temporada de carnavales y festividades tradicionales en diversos municipios de la entidad, el Gobierno del Estado, a través del Sistema DIF Sinaloa, la Secretaría de Turismo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), emitió un exhorto para que la organización de estos eventos se realice con un enfoque prioritario en los derechos de la niñez y la adolescencia.

La Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, Connie Zazueta Castro, señaló que los carnavales, desfiles y concursos infantiles representan espacios de convivencia e identidad cultural, pero advirtió que su desarrollo debe garantizar en todo momento la protección y el bienestar de las personas menores de edad que participan o asisten a estas actividades.

De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de velar por el Interés Superior de la Niñez y de prevenir cualquier forma de violencia, explotación o trato indigno que pueda presentarse en actos públicos o privados.

Entre las medidas planteadas por el SIPINNA se encuentra garantizar condiciones de seguridad mediante espacios adecuados y personal capacitado; instalar módulos de atención para la localización de menores extraviados; y evitar prácticas que promuevan la hipersexualización o adultización, especialmente en concursos y actividades escénicas.

También se solicitó regular contenidos visuales y mediáticos para impedir la exposición indebida de la imagen de niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer la sensibilización de madres, padres y personas cuidadoras para prevenir estereotipos o presiones sociales que puedan afectar su desarrollo.

Zazueta Castro indicó que la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de Gobierno resulta necesaria para establecer lineamientos claros de protección infantil durante este tipo de celebraciones, las cuales concentran grandes afluencias de población.

El llamado incluye considerar la salud mental y el bienestar emocional de quienes participan en certámenes o presentaciones públicas.

Según lo expuesto, la exposición a evaluaciones, comparaciones o expectativas adultas puede incidir en la autoestima y la autoimagen de las personas menores de edad, por lo que se plantea que estos espacios se diseñen desde una perspectiva de cuidado.

Como parte de las acciones de prevención, el Gobierno del Estado informó que se difunde en redes sociales la campaña “Seguridad y Bienestar Infantil en el Carnaval”, con recomendaciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes para fomentar el autocuidado y una participación segura en las actividades festivas.

El exhorto fue dirigido de manera prioritaria a los municipios donde tradicionalmente se realizan carnavales, entre ellos Mazatlán, Ahome, Salvador Alvarado, Guasave, Navolato, Mocorito, Choix, Rosario, Cosalá, Eldorado, El Fuerte, Escuinapa, Juan José Ríos, Sinaloa, Angostura y Elota.

Asimismo, se convocó a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto Estatal de Protección Civil a reforzar acciones conjuntas que permitan prevenir riesgos y garantizar el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes durante el desarrollo de estas festividades en Sinaloa.