“No está tan sencillo, pero de poderlos contener, porque queremos tratar de tener el menor riesgo posible y no queremos ni hacer contención química ni nada, si en dado caso no se puede lo vamos a hacer”, aclaró.

El especialista afirmó que están adecuando el santuario Ostok para las necesidades de los 10 hipopótamos, como la construcción de un lago de dos hectáreas con bordos que contendrán el agua que cae de los cerros en épocas de lluvia para utilizarla todo el año, pero esto llevará una inversión de un millón de dólares.

“Ya se están haciendo los bordos, porque en temporada de agua, lo pusimos en un área estratégica que todos los cerros avientan el agua para allá abajo... estamos haciendo un bordo para que nos dure todo el año el agua, entonces está conectado con varios arroyos”, añadió.

El traslado de los mamíferos se ha complicado debido a la documentación de requisitos sanitarios que el Senasica no les ha promovido, pues al parecer no quieren meterse en algo que no conocen, explicó Zazueta.

A diferencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sinaloa y el Gobierno de Colombia, con ellos sí han mantenido una buena comunicación.

“Estamos en contacto con el Gobernador de Antioquia, el Gobernador Gaviria, y estamos con todo el gabinete de presidencia de Colombia, hemos tenido buen contacto, y de parte de nosotros con la India tenemos mucho más adelantado el tema que con México”.

“Creemos que contamos con el conocimiento, contamos con el espacio y contamos con todo para moverlos y poder tenerlos, yo creo más bien que es como, no me quiero meter en temas que no conozco”, detalló.

Aun siendo un caso polémico en territorio mexicano, Zazueta recordó que en Colombia, los animales han sido declarados una especie invasora, lo cual resultará en el exterminio a corto plazo de los ejemplares si no actúan con brevedad.

“El gobierno puede hacer lo que ellos quieran, no es asunto de nosotros, pero si nosotros podemos colaborar con que esos animales estén a salvo, eso es lo que estamos ofreciendo y la verdad de muy buena manera nos abrieron las puertas para que les ayudamos”, mencionó.

El propósito a largo plazo de estas acciones, además de salvar a decenas de hipopótamos y apoyar al pueblo colombiano con la sobrepoblación de tan peligrosos animales, es regresarlos a su lugar de origen, África, pues el objetivo del santuario es que los animales vayan a donde deben ir de la mejor manera.