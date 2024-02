“Vamos a plantear un diferimiento. Si estamos batallando para sacar las nóminas adelante, no queremos decir que la Universidad no va a tener las puertas abiertas, pero quisiéramos tenerlas abiertas de par en par, para que nadie de los jóvenes que quieran estudiar una carrera, la que sea, se quede fuera”.

“En este mes, más o menos, que vamos a diferir, la idea es de que se estabilice la situación fianciera, nosotros tener más certidumbre de lo que vamos a poder proyectar como gasto. No podemos no pensar en ello, porque sería muy irresponsable con la gente ya encima, preinscrita, y no tener para atenderlos”, declaró Lizárraga Otero.

Ahondó en que parte de estas complicaciones son ocasionadas por un conflicto entre la UAS y el Poder Ejecutivo Estatal, pues argumentó que la separación temporal del cargo del Rector titular, Jesús Madueña Molina, tuvo que interrumpir un plan de trabajo.

“Imagínense, nos quitan al Rector, ¿cuántas decisiones no traía él ya de política interior de la universidad? Bueno, nos seguimos coordinando por una responsabilidad que hay”, señaló el Encargado del Despacho de Rectoría.

“Pues sí, como que es un cambio de estafeta forzado que se le da, y eso genera inestabilidad en la institución, todo por un capricho del Gobierno del Estado”, aseveró.