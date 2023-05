CULIACÁN._ La audiencia inicial para formulación de imputación de integrantes del Gabinete del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por el caso de compra de luminarias la empresa Azteca Lighting, fue diferida este miércoles.

Los ex funcionarios citados son Nayla Adilene Velarde Narváez, ex Oficial Mayor del Ayuntamiento; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex director de Obras Públicas Municipales; Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, ex coordinador de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento; y José David Ibarra Olmeda, ex director de Servicios Públicos.

Sin embargo, al igual que en la primera parte de esta audiencia, no asistió uno de los abogados particulares de los imputados, concretamente el de José David Ibarra Olmeda, presuntamente por tener otra audiencia en Tijuana.

De la misma manera que lo hizo con los primeros cinco imputados, el juez Adán Alberto Salazar Gastélum apercibió a los imputados y advirtió que en la próxima audiencia estará presente un defensor público en caso de que nuevamente falte el particular.

La nueva fecha es el 21 de junio a las 10:00 horas, en la sala A del Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral zona centro; la audiencia de este 24 de mayo duró solo 5 minutos, comenzó a las 10:03 horas y culminó a las 10:08.

Se maneja bajo la causa penal 213/2023, la misma que otros cinco imputados por el mismo caso, incluido “El Químico” Benítez, pero debido al gran número de involucrados es necesario realizar el juicio en dos partes.