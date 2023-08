Además, la autoridad señaló que pudieron obtener copia de ese disco apenas minutos antes de terminar el receso de dos horas e hizo entrega de estos en plena audiencia.

No obstante, la parte defensora manifestó que no permitirían otro receso para checar el contenido del disco pues las prisas no ayudan en el proceso; asimismo, minutos antes de retomar la audiencia, avisaron a la FGE que faltaron otras tres hojas en la carpeta, las fojas 526, 527 y 528.

Ante esto, el Juez advirtió a Milton Ayala, defensor que señaló las fallas, que él mismo había indicado que ya tenían toda la parte escrita, por lo que podría caer en contradicción.

La defensa pidió al menos un mes de diferimiento, debido a que el 23 de agosto tienen otra audiencia, pero el Juez fijó que el próximo lunes 21 de agosto a las 9:00 se celebrará esta audiencia, tiempo que consideró suficiente para que los abogados analicen el disco compacto.

La audiencia de este viernes se dio por cerrada a las 12:01 horas