Difieren audiencia inicial contra ex funcionarios del Ayuntamiento de Ahome

La primera audiencia contra ex funcionarios del Ayuntamiento de Ahome por delitos relacionados al manejo irregular de recursos públicos fue diferida para el 11 de junio a las 11:00 horas en la Sala D.

La audiencia fue pospuesta para que la Fiscalía General del Estado entregue las carpetas de investigación a los ex funcionarios señalados. El proceso es llevado por el Juez Carlos Alberto Herrera.

La investigación consta de 20 tomos con 14 mil 607 fojas, que contienen una indagación por la posible comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública. El proceso considera a 9 ex funcionarios como los implicados en la contratación de una renta por más de 171 millones de pesos de 126 vehículos para Seguridad de Ahome.

El contrato se aprobó en 2021 y con el monto total erogado se pudieron comprar tres veces los vehículos rentados, además de que fue contratado sin licitarse.

El inicio del proceso penal se realizó sin la presencia del Presidente Municipal de Ahome separado de sus labores, Gerardo Octavio Vargas Landeros, y sin el Diputado desaforado Genaro García Castro, ambos presentaron justificantes médicos y en el caso de Vargas Landeros envió un escrito para que sus defensores, César Grijalva Beltrán y Eduardo Armenta Ordorica asumieran su representación.

Por su parte Cecilia Hernández Flores, Síndica Procuradora, presentó incapacidad.

A la audiencia solo llegaron Julio César Romanillo Montoya, ex Director de Seguridad Pública de Ahome, y Fausto Ibarra Celis, ex titular del Órgano Interno de Control de Ahome, sin embargo los defensores de Gerardo Vargas Landeros representaron a su cliente a pesar de su ausencia debido a una petición por escrito que fue presentada ante el juez.

Romanillo Montoya llevó al abogado Sergio Avendaño para su defensa.

El resto de los funcionarios imputados tampoco asistieron a la audiencia, pero solo se consideró como ausencia la de Héctor Adonai Beltrán Moreno, Director de Egresos; y de Marysol Morales Valenzuela, Regidora, integrante de la Comisión de Hacienda, debido a que no hay justificación para no presentarse en sus casos.

La audiencia del caso 597 / 2025 inició a las 11:11 horas del 5 de mayo, y tuvo que llamar a receso a la brevedad para localizar a un defensor público para Fausto Ibarra Celis que alegó no llevar defensa ante la premura de su citatorio. Para la defensa del ex titular del OIC de Ahome fueron asignados Yaritza Machado, Vicente Ruiz, Itzel Paola Figueroa y Mario Verduzco, defensores públicos.

El área de la Fiscalía contó con la presencia Marco Antonio Alvarez Armenta, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

Retomada la audiencia se determinó que la FGE deberá entregar las carpetas de investigación a los ex funcionarios involucrados presentes en la audiencia o representados por su defensa, a pesar de un esfuerzo de la Fiscalía que alegó deberían de presentarse primero los involucrados para ser acreedores a las carpetas.

“Deberá de acudir el propio Gerardo Vargas Landeros para prevenir que no se esté haciendo un uso irregular de justificaciones médicas”, presentó la FGE.

A esta exposición el Juez precisó que deberá entregarse la carpeta a los defensores de Vargas Landeros debido a que el propio ex Alcalde presentó un escrito que dotaba de responsabilidad a sus defensores.

“Las carpetas de investigación pertenecen a las personas que están siendo acusadas, independientemente quién la recoja”, mencionó el Juez Carlos Alberto Herrera.

FGE NO ENCONTRÓ EN SUS CASAS A TRES SEÑALADOS

Judith Elena Luna Castro Regidora, integrante de la Comisión de Hacienda; Gerardo Iván Hervás Quindos, Director de Administración; y Antonio Humberto Vega Arellano, Tesorero Municipal, no fueron notificados por la Fiscalía General del Estado al no estar presentes en sus domicilios, por lo que no asistieron a la audiencia inicial.

En el caso de Judith Elena Luna Castro, al acudir a su domicilio la Fiscalía encontró a una mujer que dijo desconocer a la Regidora y precisó que rentaba la casa desde hace más de un año.

Sobre la localización de Gerardo Iván Hervás Quindos, el guardia del complejo residencial en el que fue buscado señaló que desde hace más de un año el ex funcionario no habitaba en la zona.

Y sobre la ubicación de Antonio Humberto Vega Arellano, este no fue localizado en su domicilio y de acuerdo a los vecinos de la zona en días recientes se sacaron muebles de la casa pero no pudo ser confirmado si el ex funcionario se mudó de vivienda.