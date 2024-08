Una Jueza de Control postergó la audiencia intermedia por desempeño irregular contra el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y seis ex colaboradores en el Ayuntamiento, por la presunta renta irregular de 40 camiones recolectores de basura.

La fecha concedida por la Jueza es el 15 de octubre a las 10:00 horas.

Apenas iniciar la audiencia, la abogada de Estrada Ferreiro informó a la Jueza Dulce María Villegas Soto, que desconocía el contenido de la carpeta de investigación, pues el caso ha sido llevado por otros dos colegas, quienes por cuestiones de agenda no pudieron presentarse.

Pidió tres meses de prórroga para que ella también pudiera estudiar todo el expediente, de 30 mil 580 hojas.

A esta situación, la Fiscalía Anticorrupción señaló que el Instituto de Defensoría Pública debió programarse para enviar a esta audiencia a los dos abogados que están preparados y no dilatar más el proceso.

Otro abogado, defensor de Issel Guillermina Soto González y Raúl Alcántar Kondo, comentó que los dos ex funcionarios presentaron un recurso de revisión dentro de un amparo contra su vinculación a proceso.

En ese sentido, requirió a la Jueza para que diera tiempo a que se resuelva ese recurso, pues de continuar con el proceso e iniciar el juicio oral, podrían transgredir la resolución del amparo.

Asimismo, expuso que los dos acusados quieren analizar posibles salidas alternas al proceso penal, como un procedimiento abreviado, acuerdo reparatorio o una suspensión del proceso.

Dulce María Villegas accedió a la petición de diferir la audiencia, pues no había condiciones para celebrarla, pero no aceptó los argumentos de la abogada de Estrada Ferreiro, respecto a que necesitaba tiempo para estudiar el expediente, pues sería como reiniciar el proceso.

Avisará a la Defensoría Pública, para que gestionen sus agendas y puedan enviar a los abogados que ya conocen el caso, y continuar con el caso.

Acerca de un posible acuerdo entre acusados y Fiscalía, subrayó que eso corre por su cuenta, y ella solo podría aprobar o no el acuerdo, una vez que lo planteen.

En esta causa, 974/2022, están involucrados los ex colaboradores de Jesús Estrada Ferreiro en su administración municipal: Othón Herrera y Cairo Yarahuan, ex Secretario del Ayuntamiento de Culiacán; Alejandro Amézquita Villaseñor, ex Oficial Mayor; las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra, Angelina Marisela Gutiérrez González; Issel Guillermina Soto González, ex Tesorera; y Raúl Alcántar Kondo, ex Director de Egresos y Presupuesto.

El caso

La acusación consiste en la presunta renta irregular de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos, a través de un contrato celebrado en septiembre del 2020, a favor de la empresa Ketzer.

La irregularidad vista por la Fiscalía consiste en que, pese a que el contrato fue adjudicado a Ketzer, esta empresa luego cedió los derechos del acuerdo a Grin Leasing, pero esta empresa no tiene camiones de basura, así que se los rentaba a Casanova Vallejo.

De acuerdo con la Fiscalía, si el Gobierno de Culiacán hubiera contratado directamente a Casanova Vallejo, el costo por la renta de camiones pudo ser de 41 millones de pesos, en lugar de los 117 en los que pactaron.