El ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, compareció ante el juez por el delito de desempeño irregular de la función pública bajo la causa 974/2022, audiencia celebrada en la Sala D del Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral región centro.

Al centro penal llegaron también el ex Secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuan; el ex Oficial Mayor Alejandro Amezquita Villaseñor; el ex director de Egresos y Presupuesto Raúl Alcántar Kondo; así como las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González.

Hubo una ausencia entre los imputados, fue Issel Guillermina Soto González, ex Tesorera, quien de acuerdo a su defensa, no se encontraba a la ciudad, pues se les notificó de esta audiencia apenas hace dos días, por lo que no pudo regresar para comparecer.

La audiencia fue abierta a las 9:40 horas y finalizó a las 9:50 horas, la razón del diferimiento fue la ausencia de la ex Tesorera.

Dentro de la misma, Estrada Ferreiro suplicó al juez una explicación del porqué se realiza la audiencia, y lo acusó de actuar fuera de lo que marca la ley.

Las denuncias presentadas en contra del ex Alcalde no fueron realizadas por la Síndica Procuradora, sino por ciudadanos, asunto que aquejó el ex Alcalde.

La nueva fecha para el proceso de audiencia es el 4 de mayo a las 9:00 horas en la Sala B del mismo centro de justicia, a la espera de que en esa ocasión sí acudan todos los imputados.

Tras finalizar la audiencia, Estrada Ferreiro esperó a miembros de la Fiscalía para cuestionar la razón de la audiencia, y les exigió que no lo amenazaran con aplicarle medidas cautelares.