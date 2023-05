CULIACÁN._ Un nuevo diferimiento en la audiencia para formulación de imputación de Luis Guillermo Benítez Torres, por el caso de la compra de luminarias, se registró este martes, ahora por la inasistencia de dos abogados defensores.

El abogado que comparten Javier Lira González, ex Oficial Mayor, y José de Jesús Flores Segura, ex Secretario, justificó su incomparecencia con que salió de otra audiencia alrededor de las 4:30 horas de este martes, y no le dio tiempo para llegar a la cita.

Por su parte, el defensor de José Daniel Tirado Zamudio, ex director de Obras Públicas, tuvo otra audiencia que cruzó con el horario de la presente cita.

Ante esta situación, se registró el cuarto diferimiento del caso.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum sentenció en el caso de Tirado Zamudio que la incomparecencia de su defensor no es un correcto actuar y que, de volver a ausentarse, se le asignará un defensor público, pues en la anterior fecha tampoco se presentó el abogado.

“El que no hayan venido dos abogados, entiendo que no es posible que se lleve a cabo la audiencia, pero sí va a ser motivo para que se reúnan los abogados porque somos nueve imputados”, señaló Benítez Torres al salir de la audiencia.

“En ningún momento son tácticas de los abogados de ‘El Químico’ Benítez Torres para dilatar esto, ni es táctica ni del Gobernador, ni del Secretario como ponen los medios, es situaciones fortuitas, ajenas a nosotros”, puntualizó el ex Alcalde de Mazatlán.

Asimismo, la Fiscalía comunicó que, al parecer, en la audiencia que sostendrán la otra mitad de imputados el día de mañana por el mismo caso, tampoco asistirá uno de los abogados defensores.

Ante esto, el juez Salazar Gastélum apercibió a los imputados por las múltiples razones que han presentado para postergar el juicio.

De esta manera, quedó estipulada como nueva fecha el 14 de junio a las 10:00 horas en la misma sede de justicia; la audiencia duró apenas siete minutos, fue abierta a las 10:01 horas y finalizó a las 10:08.