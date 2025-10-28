Difundirán la cultura sinaloense en parques públicos de Culiacán

A partir del mes de noviembre llevarán a los parques públicos de Culiacán diferentes espectáculos y muestras artísticas de parte del Instituto Sinaloense de Cultura.

En colaboración con Parques Alegres IAP, distintas agrupaciones del ISIC se presentarán en cinco unidades deportivas y espacios comunales de la capital, como parte de la segunda edición de “El Parque Alegra tu Parque”.

“Nos resultó muy positivo, nos llenó de emoción un primer intento que hicimos para llevar la cultura, las artes a los espacios públicos, en particular a los parques”, expresó el presidente del patronato de Parques Alegres, Miguel Calderón Quevedo.

“Creemos que este tipo de actividades fortalecen la cohesión vecinal, la cohesión social, y con esto también estamos colaborando con la armonía de las comunidades, con la armonía de las colonias”, destacó.

La directora general de Parques Alegres IAP, Lilia Carolina López Ceniceros, resaltó que el actual contexto social de Culiacán invita a que sea la propia ciudadanía la que trabaje en reconstruir sus lazos.

En ese sentido, apuntó que es mediante este tipo de dinámicas que se encamina a la generación de un entorno pacífico.

“Entendemos que este programa llegó para quedarse, es un programa que la comunidad nos pide, es aspiracional”.

“Esto nos habla de la necesidad que tenemos todos de compartir y encontrar espacios públicos para fortalecer nuestros vínculos, y ahí es donde encontramos la paz”, señaló López Ceniceros.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director del ISIC, reconoció que esfuerzos ciudadanos como estos solo son posibles si existe la apertura y cooperación de la gente.

“Detrás de eso hay una organización, hay un trabajo de participación ciudadana y esa es la base más sólida que este programa pueda tener”, asentó.

“Si no hubiera participación ciudadana, no hay condiciones para llevar el arte al parque”, comentó Avilés Ochoa.

La programación comenzará el 5 noviembre en el parque de Prados del Sol con la banda sinfónica juvenil; el 14 noviembre en la unidad deportiva “Jimmy Ruiz”; para el 21 de noviembre será en la unidad “Antonio Nakayama”; el 6 diciembre en la Plazuela de Aguaruto; y cerrará el 13 diciembre en Prados del Sur. Todas las presentaciones serán a las 17:00 horas.

Entre las muestras artísticas se contará con el Taller de Ópera y Coro de Ópera con José Manuel Chu; con la Compañía Folclórica Sinaloense; y el cierre de programa en diciembre con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela de Artes “José Limón”.