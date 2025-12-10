$!Dignora Valdez exige a Ahome aceptar recomendación por violencia de género; se manifiesta en conferencia

CULIACÁN._ En medio de la presentación de la activista nacional Olimpia Coral Melo Cruz en Culiacán, Dignora Valdez irrumpió con una protesta para exigir justicia y la aceptación inmediata de la recomendación 8/2024 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, la cual señala violencia de género y amenazas en su contra durante la administración del ex Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

La recomendación, dirigida al Ayuntamiento de Ahome, sostiene que ocho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participaron en actos de intimidación y violencia institucional.

De aceptarla, el Municipio deberá iniciar procedimientos administrativos contra los agentes implicados y realizar una disculpa pública a la víctima.