$!Dignora Valdez exige a Ahome aceptar recomendación por violencia de género; se manifiesta en conferencia

CULIACÁN._ En medio de la presentación de la activista nacional Olimpia Coral Melo Cruz en Culiacán, Dignora Valdez irrumpió con una protesta para exigir justicia y la aceptación inmediata de la recomendación 8/2024 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, la cual señala violencia de género y amenazas en su contra durante la administración del ex Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.
La recomendación, dirigida al Ayuntamiento de Ahome, sostiene que ocho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participaron en actos de intimidación y violencia institucional.
De aceptarla, el Municipio deberá iniciar procedimientos administrativos contra los agentes implicados y realizar una disculpa pública a la víctima.
Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno municipal no ha emitido respuesta formal, manteniendo en vilo el cumplimiento del organismo defensor de derechos humanos.
La protesta de Valdez ocurrió durante un evento organizado este miércoles por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, dependencia que no se ha pronunciado sobre la falta de respuesta del Ayuntamiento de Ahome.
Personal de organización intentó retirar a Valdez del escenario, aunque Olimpia Coral Melo optó por sostener y visibilizar la lona de protesta, en un gesto de respaldo a la exigencia de justicia.
La CEDH ha reiterado que la recomendación 8/2024 permanece vigente y debe ser atendida por la administración municipal conforme a la ley.
Mientras tanto, Dignora Valdez anunció que continuará visibilizando su caso hasta que el Ayuntamiento cumpla y se reconozcan plenamente las violencias ejercidas en su contra.