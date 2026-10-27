$!Diócesis de Culiacán agradece a autoridades tras localización del padre Clemente Morales

La Diócesis de Culiacán agradeció a las autoridades civiles y militares de los tres niveles de gobierno por su intervención en el caso del sacerdote Clemente Morales Topete, quien fue localizado con vida después de haber sido reportado desaparecido el sábado 24 de octubre.

En un comunicado difundido este martes, la Iglesia católica también reconoció las muestras de solidaridad y las oraciones de los fieles durante las horas de incertidumbre por el paradero del párroco.

En ese sentido, señalaron que serán las autoridades quienes continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

“Expresamos también nuestro sincero agradecimiento a las autoridades civiles y militares de los tres niveles de gobierno por su acompañamiento, ellos darán seguimiento al curso de las investigaciones sobre el caso”, señaló la Diócesis.

Señaló que el sacerdote recibe atención médica para valorar su estado de salud.