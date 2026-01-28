$!Diócesis de Culiacán condena atentados contra diputados y llama a frenar la violencia

La Diócesis de Culiacán expresó su profundo dolor y consternación por los hechos violentos de este miércoles en los que se atentó contra la vida de Sergio Torres Félix, ex Presidente Municipal y actual Diputado local; así como de la Diputada local Elizabeth Montoya Ojeda.

En un pronunciamiento firmado por el Obispo Jesús Herrera Quiñónez, la Iglesia Católica manifestó su cercanía con los servidores públicos afectados y sus familias.

“En primer lugar, acompañamos con nuestros deseos y nuestras oraciones por la vida, la salud y la pronta recuperación por los servidores públicos afectados, así como por sus familias, colaboradores y seres queridos, para que encuentren fortaleza, consuelo y esperanza en estos momentos de angustia e incertidumbre”, señala el desplegado.

La Diócesis fijó además una postura de condena ante la violencia que se vive en la entidad, al advertir el daño que estos hechos provocan en la sociedad sinaloense.

“Como Iglesia que peregrina en esta tierra sinaloense, lamentamos y condenamos toda forma de violencia que atenta contra la dignidad de la persona humana y que sigue lastimando gravemente el tejido social de nuestra ciudad y de nuestro estado”, expone.