$!Diócesis de Culiacán condena atentados contra diputados y llama a frenar la violencia

La Diócesis de Culiacán expresó su profundo dolor y consternación por los hechos violentos de este miércoles en los que se atentó contra la vida de Sergio Torres Félix, ex Presidente Municipal y actual Diputado local; así como de la Diputada local Elizabeth Montoya Ojeda.
En un pronunciamiento firmado por el Obispo Jesús Herrera Quiñónez, la Iglesia Católica manifestó su cercanía con los servidores públicos afectados y sus familias.
“En primer lugar, acompañamos con nuestros deseos y nuestras oraciones por la vida, la salud y la pronta recuperación por los servidores públicos afectados, así como por sus familias, colaboradores y seres queridos, para que encuentren fortaleza, consuelo y esperanza en estos momentos de angustia e incertidumbre”, señala el desplegado.
La Diócesis fijó además una postura de condena ante la violencia que se vive en la entidad, al advertir el daño que estos hechos provocan en la sociedad sinaloense.
“Como Iglesia que peregrina en esta tierra sinaloense, lamentamos y condenamos toda forma de violencia que atenta contra la dignidad de la persona humana y que sigue lastimando gravemente el tejido social de nuestra ciudad y de nuestro estado”, expone.
Asimismo, expresó su solidaridad con la población de Culiacán, al señalar el impacto emocional y social que generan los hechos violentos recurrentes.
“Al mismo tiempo, manifestamos nuestra cercanía solidaria con todo el pueblo de Culiacán, que vive con preocupación y dolor la repetición de hechos violentos que generan miedo, desconfianza y sufrimiento. Como Iglesia y sociedad, no podemos acostumbrarnos a la violencia ni permanecer indiferentes ante el derramamiento de sangre y el desprecio por la vida humana”, señala el documento.
La Diócesis también hizo un llamado directo a las autoridades responsables de la seguridad y la procuración de justicia.
“Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes para que no dejen de buscar la verdad con responsabilidad, transparencia y apego a la justicia a través de las investigaciones que ya se están realizando, y para que se redoblen los esfuerzos en la construcción de condiciones reales de seguridad, paz y legalidad para todos”, precisa.
Finalmente, exhortó a la sociedad a no dejarse vencer por la desesperanza y reiteró su compromiso pastoral en favor de la paz.
“Exhortamos también a la sociedad en su conjunto a no dejarse vencer por la desesperanza ni por la cultura de la violencia. Como creyentes, reafirmamos nuestra convicción de que la paz es un don de Dios y una tarea de todos, y renovamos nuestro compromiso pastoral de seguir acompañando a las víctimas, de alzar la voz en favor de la vida y de trabajar incansablemente por una cultura de paz”, se convoca.
El pronunciamiento concluye encomendando a Culiacán y a Sinaloa a la fe cristiana.
“Confiamos a nuestra ciudad y a nuestro estado a la intercesión de Jesucristo, Príncipe de la Paz, para que nos alcance la gracia de la conversión del corazón y el don de la paz verdadera”.