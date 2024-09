El Obispo de Culiacán exhortó a las autoridades en materia de seguridad a que actúen de manera real y efectiva para contener y erradicar los hechos de violencia registrados en Culiacán, que se han prolongado desde la mañana de este lunes 9 de septiembre.

A través de una misiva, Jesús José Herrera Quiñónez manifestó que es precisamente en las autoridades en quienes quiere confiar la ciudadanía, pero a cambio estas deben responder con actos contundentes, y no solo con llamados a mantenerse resguardados.

“Tengan presente que es en ustedes en quien nuestra comunidad queire confiar. No abandonen a la población a su suerte, hagan presencia y acompañen al pueblo que se les ha confiado. Queremos escuchar el llamado, no solo a no salir de los hogares o a no transitar por las calles, sino a saber que la autoridad tiene una presencia real y efectiva”, estableció.

También se dirigió a la ciudadanía, a la cual llamó a no bajar la guardia y protegerse de estos acontecimientos a través de la prevención, manejándose con prudencia.