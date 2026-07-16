Diputada Elizabeth Montoya desconoce si hay detenciones por su atentado

La Diputada local por Movimiento Ciudadano Elizabeth Montoya Ojeda informó que hasta el momento no ha sido notificada oficialmente sobre si las dos personas detenidas este miércoles son las responsables del atentado registrado el pasado 28 de enero, en el que fueron atacados ella y el Diputado Sergio Torres Félix.

Lo anterior surge luego de que comenzara a circular información sobre la detención de dos personas que podrían estar relacionadas con ese ataque.

“A mí no me han notificado, como lo dije desde el principio, es una nota que estuvo circulando en medios de comunicación, pero yo no tengo ninguna información por parte de la Fiscalía”, expresó.

La Legisladora señaló que esperará a que la autoridad informe sobre los avances de la investigación.

Manifestó que un acto de justicia verdadero no sería únicamente esclarecer su caso, sino también atender todas las investigaciones de los hechos de violencia registrados desde septiembre de 2024 a la fecha.

“Esto no únicamente se trata del Diputado, Sergio Torres y una servidora, se trata de todas las familias que han sufrido y que siguen sufriendo violencia, que siguen sufriendo pérdidas, que siguen angustiados, que siguen con el dolor, lo que yo pido es justicia para todos y para todas, no una únicamente para unos cuantos”, señaló.