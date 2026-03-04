Diputada Elizabeth Montoya regresará al Congreso en abril: Tere Guerra

La Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, quien fue atacada a balazos en enero, podría regresar a sus actividades legislativas en abril, cuando el Congreso del Estado de Sinaloa reinicie su período ordinario de sesiones.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, señaló que se espera que la legisladora se reincorpore cuando el pleno se reinstale el próximo 1 de abril.

“Acuérdense que se instala de nuevo el pleno el primero de abril para entonces ella estará de regreso”, comentó.

Sobre Sergio Torres Félix, quien también resultó herido en el ataque armado, la legisladora indicó que aún no hay una fecha definida para su retorno.

Explicó que dependerá de las valoraciones médicas que continúe recibiendo, por lo que todavía no es posible establecer cuándo podría retomar sus actividades públicas.

“Eso sí, pues hay que ir teniendo valoración médica y no podemos dar fecha”, dijo.

El atentado ocurrió el miércoles 28 de enero, poco antes del mediodía, sobre el Paseo Niños Héroes, a la altura de la calle Domingo Rubí, en las inmediaciones de las oficinas de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

En ese momento, el Diputado y la legisladora Elizabeth Montoya Ojeda se dirigían al Aeropuerto Internacional de Culiacán para viajar a la Ciudad de México, donde atenderían actividades partidistas. Ambos habían solicitado retirarse de una comparecencia en el Congreso del Estado minutos antes del ataque.

Ambos resultaron heridos y fueron trasladados a recibir atención médica.

Montoya Ojeda habría perdido un ojo a consecuencia del ataque, mientras que Sergio Torres se mantuvo en terapia intensiva, permaneciendo estable, hasta el día de hoy.