Y ahora, Almendra Negrete Sánchez explica que ha sido objeto de amenazas por lo que pidió las medidas de protección de la corporación local.

“He continuado recibiendo amenazas mediáticas, violencia política de género y extorsiones por parte del suplente de regidor Santiago Ventura por lo cual además de los escoltas, ha sido urgente y necesario que me den me otorguen más medidas de protección”, explicó la Diputada local.

“Gracias por sus muestras de apoyo y sus mil llamadas mi gente linda. Yo seguiré luchando por mi comunidad LGBTTTIQ y las infancias sinaloenses hasta el último momento aunque se me vaya la vida en ello. A mí no me asusta”.

Un día antes, publicó en sus redes sociales que recibió el respaldo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que solicitó la aplicación de medidas urgentes.

“A raíz de que denuncié públicamente a un suplente regidor de Culiacán, Sinaloa, por fraude y desvío de dinero al no entregarse en 7 meses el dinero de los niños vulnerables del DIF que se cobraron por la taquilla del evento de la marcha LGBTTTIQ+ que realizó en el instituto MIA, he sufrido de sus amenazas, extorsiones, violencia política, mediática y me ha violentado a través de campañas de odio y desprestigio ante la comunidad LGBTTTIQ+ por diversas plataformas digitales y medios de prensa, desde hace más de un año. Se me dictaron medidas urgentes de protección para darme seguridad y salvaguardar mi integridad física”, dijo la Legisladora.