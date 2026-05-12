Diputada por el PRI, Paola Gárate, cuestiona protección otorgada a Rocha Moya

La Diputada local por el PRI, Paola Gárate Valenzuela, cuestionó el otorgamiento de seguridad al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al señalar que ella ha solicitado durante años respaldo y protección por parte de las autoridades federales sin obtener respuesta.

Además, destacó que no resulta creíble que los gobiernos estatal y federal desconozcan el paradero del Mandatario con licencia, pues aseguró que, si cuenta con seguridad oficial, las autoridades deberían saber en dónde se encuentra.

“¿Como dicen que no saben dónde está? si él tiene seguridad federal”, expresó.

Asimismo, indicó que continuará solicitando protección, ya que ha realizado la petición en múltiples ocasiones sin recibir apoyo.

“Aquí les recuerdo que yo he pedido seguridad por la autoridad federal de miles maneras pero ahora resulta que se la dan a los delincuentes” enfatizó.

Desde 2021, Paola Gárate ha insistido en la necesidad de contar con medidas de seguridad, pues señala que en ese año vivió un secuestro durante las elecciones en Sinaloa.

En este 2026, tras las acusaciones realizadas por Estados Unidos también se señala que presuntamente hubo irregularidades durante el día de la elección.