Diputada ve necesario endurecer sanciones por homicidios culposos cometidos por conductores bajo influjo de alcohol en Sinaloa

La Diputada local del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, consideró necesario una modificación al Código Penal que incorpore mayor severidad en los casos de homicidio culposo cuando el conductor responsable viaja bajo influjo de alcohol o drogas.

Explicó que la semana pasada instruyó al equipo técnico del Congreso a realizar una revisión normativa nacional sobre cómo otras entidades regulan los homicidios culposos vinculados con conducción bajo efectos de alcohol.

“Estamos haciendo una revisión nacional de cómo se contempla en las otras entidades”.

Señaló que, a diferencia de un hecho verdaderamente imprudencial, la decisión de consumir alcohol y conducir implica un acto de irresponsabilidad que, desde su perspectiva, debe considerarse como un agravante en la penalidad.

Dijo que, a reserva de ser discutido en el grupo parlamentario de Morena y en la Junta de Coordinación Política, las personas que conduzcan en estado de ebriedad y ocasionen muertes no deberían tener derecho a libertad bajo fianza.

“Hay varias normativas internacionales que sí contemplan si el conductor va alcoholizado o drogado ahí no hay libertad bajo fianza”.

Recordó que actualmente existe una agravante en el Código Penal para conductores de transporte público, y que una figura similar podría aplicarse a quienes manejen bajo el influjo de alcohol o drogas.

Aseguró que el Congreso trabaja con celeridad para presentar una propuesta de reforma en el corto plazo.

“Estamos trabajando a marchas forzadas, queremos sacar una reforma pronto sobre eso”.