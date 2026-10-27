Diputadas califican como afrenta a las autoridades hallazgo de restos humanos en Mazatlán

El hallazgo de una cabeza humana en el Ayuntamiento de Mazatlán generó críticas de las Diputadas locales del PRI, Irma Moreno Ovalles y Paola Gárate Valenzuela, quienes señalaron que este hecho pone en duda las estrategias de seguridad implementadas en el Municipio.

Irma Moreno consideró que este tipo de acontecimientos afectan la percepción de seguridad de la población y, a su juicio, evidencian la falta de estrategias efectivas y de garantías para los ciudadanos.

“Es una afrenta directa a la administración y a las autoridades, porque no es casualidad el hecho delictivo que vimos en las instalaciones del Ayuntamiento de Mazatlán”, expresó.

Paola Gárate Valenzuela criticó el hallazgo y afirmó que el hecho refleja una situación de ingobernabilidad en Mazatlán.

“Si no hay respeto al Palacio Municipal, al recinto donde sesiona el poder del Ayuntamiento, entonces no hay respeto a nada”, señaló.

Ambas Legisladoras hicieron un nuevo llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para realizar acciones reales de seguridad y garantizar la protección de la población.