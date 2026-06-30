Diputadas de Sinaloa denuncian incertidumbre sobre continuidad del diálogo para la nueva Ley de Transparencia

Existe incertidumbre sobre el futuro de las mesas de diálogo entre el Congreso del Estado y los colectivos ciudadanos que participan en el análisis de la iniciativa de la nueva Ley de Transparencia, luego de los recientes cambios en la integración de la Comisión de Transparencia.

Así lo manifestó la Diputada local por el PRI Paola Gárate Valenzuela, secretaria de dicha comisión, quien señaló que hasta el momento no se les ha informado cómo quedará reestructurado este órgano legislativo, lo que ha generado preocupación sobre la continuidad de los trabajos con organizaciones de la sociedad civil.

Esto se da tras la salida de última hora de los diputados Rodolfo Valenzuela Sánchez y Kristiam Alexis Espinoza García, quienes formaban parte de la comisión y dejaron sus cargos para participar en el proceso interno de selección de Morena.

Explicó que no han recibido ningún comunicado oficial por parte del Congreso respecto a la nueva integración de la comisión ni sobre la forma en que continuará el proceso de análisis de la iniciativa.

“El cuarto Presidente de la comisión era el Presidente de la Mesa Directiva. ¿Ustedes creen que le importa el CPC? ¿O que le importó la Mesa Directiva? Allá corrió también, de último momento, a registrarse; registró masivo, le valió todo y se fue para allá”, expresó.

También reconoció el esfuerzo y la lucha de los colectivos ciudadanos que han participado en las mesas de trabajo, al señalar que buscan la construcción de una Ley de Transparencia más sólida y completa.

“Ellos son los héroes que sostienen estos mecanismos que ya tenemos y que a los de Morena, al Verde y al PT les vale, porque no quieren, porque les estorba esa transparencia”, señaló.

La Diputada por el PAN, Roxana Rubio Valdez, Vocal de la Comisión de Transparencia, confirmó que tampoco ha sido notificada sobre la forma en que operará este órgano legislativo tras los cambios recientes.

Criticó la salida de los Legisladores, al considerar que refleja un mayor interés por los procesos electorales internos que por atender las demandas ciudadanas.

“La ley está abajo del cajón, pero no se sorprendan porque la pueden sacar ahorita y nadie se entera”, expresó.

No obstante, aseguró que buscarán mantener la comunicación con los colectivos, al considerar que son quienes cuentan con mayor conocimiento y experiencia en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que su participación será fundamental en la construcción de la nueva legislación.

“Hay que seguir y ver la manera de que por lo menos haya algunos cambios que dicen los colectivos, que la verdad son los expertos; ya ni nosotros como partido. Los colectivos sí son los expertos en esto, porque sí se deben hacer esos cambios en la Ley de Transparencia”, destacó.