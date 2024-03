Armenta Elenes, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, denunció que en dicha comitiva la señalaron de no tener idea acerca del proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente.

Por su parte, la Diputada Isabel Sicairos Valdez puntualizó que en el Congreso no existe la paridad de género de la que tanto presume, y que ante esta opinión, la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla le criticó.

“Cuando yo digo que estamos en contra, no es que estemos en contra porque nosotros queramos, simple y sencillamente que estamos a favor de las reformas, siempre y cuando se respete la autonomía”, declaró.

“Se me hizo mención por ahí de que desconozco por ser nueva integrante de este grupo parlamentario. No desconozco del tema, esta Ley, esta reforma a la Ley”, señaló.

“Ella me hizo sentir muy mal, me sentí ofendida, me sentí discriminada, y que en ningún momento quise desacreditar el trabajo legislativo”.

“Lo que quiero hacer es que se respete la paridad para que las mujeres no estemos siendo relegadas de los cargos más importantes y eso es algo que la Diputada Gloria Himelda Félix no puede negar”, aseveró.