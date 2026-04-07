$!Diputadas y diputados llaman a transformar el transporte público tras ajuste tarifario en Sinaloa

Durante la Sesión Ordinaria de este martes en el Congreso del Estado, diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas fijaron posicionamientos en torno al reciente ajuste a las tarifas del transporte público, en los que coincidieron en la necesidad de impulsar soluciones de fondo para transformar el sistema de movilidad en Sinaloa. La diputada Moncerrat López López señaló que el debate sobre las tarifas debe abrir paso a una revisión integral del modelo de transporte, con énfasis en mejorar la calidad del servicio y garantizar condiciones dignas para las y los usuarios. Indicó que el reto consiste en dejar atrás esquemas tradicionales que no han dado resultados y avanzar hacia alternativas modernas, como la incorporación de unidades sustentables y sistemas de transporte masivo.

Por su parte, el diputado Jorge Antonio González Flores subrayó que el transporte público impacta directamente en la vida diaria de las familias, por lo que cualquier ajuste tarifario debe ir acompañado de medidas que protejan su economía. En ese sentido, planteó la posibilidad de implementar subsidios directos, sistemas de prepago e incentivos fiscales para transportistas, así como retomar la propuesta de su bancada para otorgar descuentos a adultos mayores con respaldo gubernamental.