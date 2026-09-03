$!Diputado defiende espectaculares con su imagen; asegura que son para informar su trabajo en Congreso

El Diputado local del PAN, Jorge González Flores, defendió la instalación de espectaculares con su imagen en distintos puntos de Culiacán y aseguró que estos tienen como objetivo informar sobre las acciones que ha realizado desde el Congreso del Estado y no promover una eventual candidatura.
El Legislador señaló que los anuncios forman parte de la difusión de su informe de acciones, mismo que entregará al Comité Estatal del PAN, donde dará cuenta del trabajo que ha realizado durante su periodo como diputado.
González Flores sostuvo que la colocación de los espectaculares y las demás actividades relacionadas con su informe se encuentran dentro de lo establecido por la normativa, por lo que afirmó que no está incurriendo en ninguna falta.
“Estoy ejerciendo un derecho de informarle a la ciudadanía que me lo permite la Constitución, me lo permite la Ley Electoral del Estado de Sinaloa y el mismo reglamento. Lo estoy haciendo de la manera correcta, en los tiempos correctos, con los contenidos correctos, con lo que yo puedo publicar. La única intención de parte de su servidor es decirle a la ciudadanía lo que estoy haciendo en el Congreso del Estado”, expresó el Diputado local.
Indicó además que no considera necesario notificar al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa sobre estas acciones, salvo que el propio organismo se lo solicite.
Detalló que son seis espectaculares los que fueron colocados en Culiacán y afirmó que los gastos fueron cubiertos con recursos provenientes de su propio salario.
Agregó que en los próximos días estará disponible la información relacionada con los recursos utilizados para la instalación de los anuncios.
“No tengo que notificar a las autoridades electorales de la realización de mi informe, salvo que ellos me lo requieran, y si en su momento lo requieren, con mucho gusto lo voy a hacer, porque es información clara que sale de mis gastos naturales, de mis gastos particulares, que es de mi salario que yo percibo como Diputado, incluso de ahorros”, señaló.
Respecto a si la Diputada panista Roxana Rubio pudiera realizar una acción similar para difundir su trabajo, González Flores señaló que será una decisión de la propia Legisladora.
Finalmente, adelantó que será el lunes 7 de septiembre cuando presentará por escrito su informe de acciones ante el Comité Estatal del PAN.