$!Diputado defiende espectaculares con su imagen; asegura que son para informar su trabajo en Congreso

El Diputado local del PAN, Jorge González Flores, defendió la instalación de espectaculares con su imagen en distintos puntos de Culiacán y aseguró que estos tienen como objetivo informar sobre las acciones que ha realizado desde el Congreso del Estado y no promover una eventual candidatura.

El Legislador señaló que los anuncios forman parte de la difusión de su informe de acciones, mismo que entregará al Comité Estatal del PAN, donde dará cuenta del trabajo que ha realizado durante su periodo como diputado.

González Flores sostuvo que la colocación de los espectaculares y las demás actividades relacionadas con su informe se encuentran dentro de lo establecido por la normativa, por lo que afirmó que no está incurriendo en ninguna falta.

“Estoy ejerciendo un derecho de informarle a la ciudadanía que me lo permite la Constitución, me lo permite la Ley Electoral del Estado de Sinaloa y el mismo reglamento. Lo estoy haciendo de la manera correcta, en los tiempos correctos, con los contenidos correctos, con lo que yo puedo publicar. La única intención de parte de su servidor es decirle a la ciudadanía lo que estoy haciendo en el Congreso del Estado”, expresó el Diputado local.