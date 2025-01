Diputado del PAN propone licencias de conducir permanentes en Sinaloa

El Diputado local del Partido Acción Nacional, Jorge Antonio González Flores propuso que en Sinaloa las licencias de conducir tengan una vigencia permanente.

En entrevista en Noticiero Noroeste, el legislador indicó que hay otras entidades federativas que ya cuentan con esta modalidad, entre ellas, Oaxaca, Ciudad de México, San Luis Potosí y Tamaulipas, por lo que consideró es viable hacer esta reforma.

“Lo que pasa es que muchas personas no tienen licencia por el solo hecho de no ir a realizar el trámite, no tanto porque no cumplan con los requisitos o no manejen bien, sino porque a lo mejor ese trámite se les hace tedioso”.

A pregunta expresa sobre la cantidad de recursos que estarían dejando de recibir las arcas estatales con una licencia permanente, González Flores expresó que la iniciativa aún es perfectible.

“Si se generan algunas otras formas para que en un futuro tenga un refrendo por internet o algún otro momento tener algún otro ingreso, que lo hagan”, dijo, al recordar que para materializar la propuesta es necesario el apoyo de la mayoría en el Congreso de Sinaloa.

Detalló que para cambiar la vigencia de las licencias de conducir son necesarios cambios en la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial y la Ley de Hacienda.

Asimismo, señaló que en esta propuesta debe contemplarse que en caso de que un conductor tenga de forma rutinaria faltas administrativas o multas, pueda restringirse su licencia de conducir permanente hasta que mejoren su educación vial.