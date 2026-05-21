Diputado del Verde propone en el Congreso de Sinaloa antidoping a candidatos

El Congreso del Estado analiza una iniciativa impulsada por el Partido Verde Ecologista de México para que las y los candidatos a cargos de elección popular sean sometidos a pruebas antidoping como parte de los requisitos para participar en los procesos electorales.

Así lo informó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien explicó que la propuesta ya recibió una primera lectura.

“Yo también he dicho que se les haga un antidoping a todo servidor público y a toda persona que quiera ser candidato; es una manera de demostrarle a la ciudadanía que están limpios” expresó.

La iniciativa surge en medio del debate nacional sobre los mecanismos de control y revisión de perfiles políticos, luego de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteara la necesidad de investigar a candidatas y candidatos para descartar vínculos con el narcotráfico o grupos del crimen organizado.

Al ser cuestionado sobre este tema, el legislador consideró positiva la propuesta federal y señaló que, además de las investigaciones de antecedentes, también sería viable aplicar pruebas antidoping a quienes aspiren a un cargo público.

“Desde luego que ninguna persona que quiera ser candidata debería tener vínculos con el narcotráfico; claro que deben estar limpios, señaló.

Las declaraciones ocurren en un contexto donde autoridades de Estados Unidos mantienen señalamientos y acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras desde el ámbito político se promueven nuevas medidas de control para quienes buscan ocupar cargos de elección popular.

En ese sentido, mientras a nivel federal se insiste en que deben existir pruebas sólidas para proceder legalmente contra personas señaladas por presuntos nexos criminales, también se impulsa una propuesta para que sean las y los propios candidatos quienes mediante revisiones e investigaciones comprueben no tener vínculos con actividades ilícitas.