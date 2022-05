Diputado Feliciano Valle Sandoval propone incluir en Código Penal de Sinaloa el robo de productos acuícolas

Hacer frente al robo de productos del mar, es el objetivo de la iniciativa presentada por el Diputado Feliciano Valle Sandoval en conjunto con productores acuícolas de Sinaloa, donde se busca inhibir este tipo de actos por medio de la modificación del Código Penal de Sinaloa para sancionar estos hechos, al ser 5 mil toneladas anuales las que son robadas.

“Estamos tratando de remediar una situación que ha sido un problema de hace mucho tiempo para todos aquellos que se dedican a esta actividad, que son víctimas de robo de sus productos, nosotros buscamos con esta iniciativa modificar el Código Penal, primero con la intención de inhibir este tipo de situaciones que se han estado viviendo”, dijo el legislador del PRI.

Valle Sandoval, parte de la Comisión de Pesca, expuso que las penas van de 3 meses a 8 años y será la Fiscalía General de Sinaloa, como órgano persecutor de delitos, quien pueda iniciar por oficio investigaciones a quienes se dediquen a robar los productos acuícolas.

Carlos Noé Contreras Mendoza, productor acuícola de camarón, expuso que ésta es la tercera iniciativa presentada en esta misma materia, esperando que en esta ocasión se pueda realizar la modificación al Código Penal, ya que hay lugares en donde la vigilancia es nula y a veces el robo se realiza por necesidad, pero hay quienes lo ven como negocio.

“Les resulta muy atractivo porque no solamente es fácil por la lejanía de las autoridades, sino que saben que si son capturados, incluso en flagrancia, no hay pena que ellos reciban, entonces con esta iniciativa se busca inhibir, que sepan quienes se dedican a esta actividad que ya no hay condiciones óptimas para poder hacerlo”, indicó el productor.

La Regidora de Navolato, Ivette Valenzuela Ramírez, destacó que son 11 mil 455 los registrados en la entidad, principalmente en 57 comunidades, generando más de 8 mil empleos directos.

Ante la importancia del sector para Sinaloa, Valenzuela Ramírez, extendió la invitación a las y los integrantes de la 64 Legislatura, especialmente a quienes integran la Comisión de Pesca y Acuicultura, a que den trámite legislativo a la iniciativa de reforma de ley presentada para que se pueda concretar que el delito esté en el Código Penal con sus sanciones.

La iniciativa se entregó en compañía de Joel Niebla, líder estatal de molusqueros de cultivo de ostión; Contreras Mendoza; Marco Cisneros, cultivador de tilapia; así como la Diputada Cinthia Valenzuela Langarica, del PRI.