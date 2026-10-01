Diputado Guadalupe Palma se niega a explicar viaje a Chihuahua pagado con recurso público

El Diputado Guadalupe Santana Palma León evitó dar explicaciones ante los medios de comunicación sobre el viaje que realizó a Chihuahua el pasado 16 de mayo, cuyo gasto fue cubierto con recursos públicos del Congreso del Estado.

De acuerdo con la justificación presentada ante el Congreso, el viaje tenía como motivo asistir a una reunión de carácter legislativo; sin embargo, ese mismo día, los Legisladores fueron vistos en un marcha contra la Gobernadora Maru Campos.

Al ser cuestionado sobre si efectivamente acudió a la reunión por la que se justificó el viaje, Palma León respondió que sí, pero se limitó a dar mayores detalles sobre su participación.

“Me reservo el derecho que tengo de guardar silencio y ustedes como comunicadores hagan lo propio”, argumentó .

En repetidas ocasiones fue cuestionado por los medios de comunicación sobre el motivo del viaje y el uso de los recursos públicos, pero el Legislador se negó a responder y argumentó que tenía derecho a guardar silencio.

El gasto aparece registrado en el informe correspondiente del Grupo Parlamentario y señala que en el viaje participaron las Diputadas Luz Verónica Avilés Rochín, Rosario Guadalupe Sarabia Soto y el Diputado Guadalupe Santana Palma León, además del asesor Jorge Irineo Arias Cisneros.

En total, el viaje tuvo un costo de 56 mil 824.19 pesos con cargo al erario del Congreso del Estado.