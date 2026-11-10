Diputado Kristiam Espinoza regresa al Congreso tras licencia para participar en proceso interno de Morena

El Diputado local Kristiam Alexis Espinoza García retomó sus funciones como integrante de la 65 Legislatura del Congreso de Sinaloa, luego de concluir la licencia que solicitó para separarse del cargo por tiempo indefinido.

Durante la sesión de este martes se dio lectura al oficio en el que el Legislador informó que se reincorporó a partir del pasado 6 de noviembre y solicitó realizar los trámites administrativos y legales correspondientes.

Espinoza García había solicitado licencia el pasado 26 de junio, misma que fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso el día 30 de ese mes, con la reserva de poder interrumpirla cuando así lo decidiera.

Este martes el Diputado regresó al recinto para reincorporarse a sus funciones.

Kristiam Alexis Espinoza García fue uno de los últimos en solicitar licencia para participar en el proceso interno de Morena, en el que se eligió a la persona que coordinaría los trabajos estatales del partido.

En dicha contienda resultó electa la Senadora con licencia Imelda Castro Castro.