“Yo comparto partido con el Alcalde de Culiacán (Jesús Estrada Ferreiro) y está bajo investigación, y está vinculado a proceso por razones de corrupción. Y comparto partido con el Presidente de Mazatlán (Luis Guillermo Benítez Torres), debieran de saber cuál es mi conducta”, señaló el Mandatario estatal.

“El Diputado Lobo debe ser responsable de lo que él haga, no porque comparta partido conmigo, ese no es problema, el tema aquí es la incorrección en el manejo de los recursos, es una responsabilidad de las personas que no reciben. No tiene que ver conmigo, ni me quieran hacer allegado a eso”.

Noroeste documentó cómo el legislador Villegas Lobo realizó pagos a instituciones privadas por los conceptos de colegiaturas a beneficio de un grupo de siete mujeres que cursan el nivel licenciatura y posgrados.

Los pagos salieron del fondo de gestoría social, y desde el 2021 se han erogado 150 mil pesos en relación a esta gestión.

Conforme a las Reglas de Operación para la Comprobación del Gasto de Recursos Entregados por los Conceptos de Apoyos de Fondo de Gestoría Social, los pagos de colegiaturas en escuelas privadas, inscripción, trámite de título, no son contemplados para su financiamiento con este fondo.